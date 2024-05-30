Türkiye'nin ham petrol ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, toplam petrol ürünleri ithalatı %1,47 artarak 4 milyon 179 bin 826 ton olarak gerçekleşti. Motorin türleri ithalatı %1,52 artarak 1 milyon 162 bin 471 ton oldu.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %8,52 artarak 3 milyon 125 bin 43 ton seviyesine çıktı. Motorin türleri üretimi %12,4 artarak 1 milyon 390 bin 34 ton, benzin türleri üretimi %17,06 artarak 400 bin 375 ton, havacılık yakıtları üretimi %24,94 artarak 341 bin 167 ton ve denizcilik yakıtları üretimi %11,19 artarak 106 bin 596 ton olarak gerçekleşti.

Yurt içi satışlar ve ihracat

Aynı ayda toplam petrol ürünü satışları %4,09 artarak 2 milyon 643 bin 550 ton olurken, benzin türleri satışları %12,81 artarak 344 bin 87 ton ve motorin türleri satışları %3,77 artarak 2 milyon 169 bin 877 ton seviyesine ulaştı.

Benzin türleri ihracatı %4,9 artarak 47 bin 125 ton, motorin türleri ihracatı %101,4 artarak 647 bin 218 ton, havacılık yakıtları ihracatı %26,03 azalarak 370 bin 266 ton ve denizcilik yakıtı ihracatı %28,2 azalarak 109 bin 24 ton olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat %50,25 artışla 1 milyon 702 bin 514 ton seviyesine ulaştı.