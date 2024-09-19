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  3. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 953,70 milyon dolar düşüş gösterdi.
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 953,70 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 189,40 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Eylül ile sona eren haftada 170 milyar 235,70 milyon dolara geldi.

Haber Merkezi
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Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 93,10 milyon dolar artarak 105 milyar 468 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 46,80 milyon dolar azalarak 64 milyar 767,70 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 671 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 604 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 67  milyon dolar düşüş gösterdi.

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