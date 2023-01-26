Gram altın ne kadar oldu? Gram altında tarihi rekor kırıldı

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. On altının 1949 dolara kadar yükselmesiyle birlikte gram altın da 1178.8 lirayı gördü.

Küresel bazdaki enflasyon sorununun aşılmaya başladığına yönelik beklentiler, Fed’in faiz artırım hızını azaltacağına yönelik tahminler, Çin ekonomisinde faaliyetlerin yeniden hızlanması ve Hindistan’daki dev altın talebi yükselişi hızlandırıyor.

Gram altın fiyatları tarihi seviyede

Gram altın dün güne 1176 lira seviyesinden başlamıştı. Gün içinde en düşük 1174 lira, en yüksek de 1178,8 lira seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 1176 lira seviyesinden alıcı buluyor.