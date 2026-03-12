İran'ın petrolde 200 dolar uyarısına ABD'den yanıt!

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan askeri gerilim, küresel enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir güvenlik riskine dönüştü.

Uzmanlar, bölgede tırmanan saldırıların deniz ticaretini sekteye uğratabileceğini ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olabileceğini belirtirken İran cephesinden petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceği yönünde uyarılar geldi.

ABD'den 'pek olası değil' yorumu

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise petrol fiyatlarının 200 dolar seviyesine yükselmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Wright, İran ile süren savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin ciddi şekilde aksamasına rağmen fiyatların bu seviyeye çıkmasını beklemediklerini ifade ederek, "Bence pek olası değil, ancak şu anda odak noktamız askeri operasyon ve sorunu çözmek" dedi.

ABD Donanması için refakat planı

Wright, CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD Donanması'nın şu aşamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere eşlik edemediğini belirtti. Ancak bunun ay sonuna kadar mümkün hale gelmesinin "oldukça muhtemel" olduğunu ifade etti.

Ayrıca Rusya'nın yaptırımlardan muaf tutulmayacağını vurgulayan Wright, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamaları ya da rafine ürün ihracat yasağına ilişkin herhangi bir görüşmenin yapılmadığını söyledi.

Stratejik petrol rezervi planı

Stratejik Petrol Rezervi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Wright, 172 milyon varillik petrolün takas yöntemiyle piyasaya verileceğini açıkladı. Bu miktarın yaklaşık bir yıl içinde 200 milyon varil olarak geri alınmasının planlandığını belirtti.

ABD'nin diğer ülkelerle iş birliği içinde Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğini yeniden güvenli hale getirmeye çalıştığını kaydeden Wright, İran'a yönelik operasyonların aylar değil haftalar içinde tamamlanmasının hedeflendiğini yineledi.