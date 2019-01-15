2019'un siyah ve beyaz kuğuları

15 Ocak 2019

Gedik Yatırım, Türkiye ve dünya piyasalarını mercek altına alan 2019 Yılı Strateji Raporu'nu açıkladı.

Küresel pazarlardaki ekonomik durumun yeni bir denge arayışında olduğunun kaydedildiği raporda, Türkiye'de 2019 yılı ilk yarısının zorlu geçeceği ancak ikinci yarıda toparlanmanın muhtemel olduğu belirtildi.

Raporda, hisse senetlerine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu, yatırımcıların seçici olmaları gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Son yıllarda üst üste yaşanan şoklar nedeniyle TL varlıklar, benzer ülke varlıklarına kıyasla iskontolu kalmaya devam etti. Ancak, uzun süredir devam eden bu iskontoyla birlikte TL varlıklara yönelik bir hikaye ihtiyacı da sürüyor. Özellikle makroekonomik göstergelerdeki dengelenme sürecinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci yarısı itibariyle beklenen hikaye oluşmaya başlayabilir"

Raporda, "siyah kuğu" ve "beyaz kuğu" başlıkları altında sıralanan potansiyel riskler ise şöyle:

Siyah kuğular

• Gelişmiş ülkelerde beklenenden hızlı artan enflasyon görülmesi

• Jeopolitik endişelerin tırmanması

• Algoritmik emirlerin ağırlık kazanması kaynaklı kısa süreli yüksek oynaklıklar

• Türkiye: Temel makroekonomik verilerde öngörülemeyen bozulmalar

• Türkiye: Ülke risk priminin artması

Beyaz kuğular

• Ticaret savaşı endişelerinin sona ermesi

• Gelişmiş ülke merkez bankalarının normalleşmeyi piyasa dostu yaklaşımlarla sürdürmesi

• Brexit'in rafa kalkması veya anlaşmalı ayrılık için sürecin uzatılması

• Türkiye: AB ile müzakere sürecinin hızlanması

• Türkiye: Jeopolitik risklerin ciddi anlamda azalması

• Türkiye: Kredi notu ve/veya kredi not görünümünde olumlu revizyon görülmesi

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