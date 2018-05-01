ABD'de Dow Jones düşüşle kapandı
New York borsası, günü "karışık" seyirle tamamladı. Dow Jones düşüşle kapanırken Standard & Poor's ile Nasdaq günü yükselişle kapattı.
ABD borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 64,10 puan (yüzde 0,27) azalışla 24.099,05 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi 6,75 puan (0,25) artışla 2.654,80'e ulaşırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 64,44 puan (yüzde 0,91) artışla 7.130,70 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi 6,75 puan (0,25) artışla 2.654,80'e ulaşırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 64,44 puan (yüzde 0,91) artışla 7.130,70 puana yükseldi.
Kaynak: AA