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ABD'de Dow Jones düşüşle kapandı

New York borsası, günü "karışık" seyirle tamamladı. Dow Jones düşüşle kapanırken Standard & Poor's ile Nasdaq günü yükselişle kapattı.

ABD'de Dow Jones düşüşle kapandı
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ABD borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi 64,10 puan (yüzde 0,27) azalışla 24.099,05 puana geriledi. 

Standard & Poor's 500 Endeksi 6,75 puan (0,25) artışla 2.654,80'e ulaşırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 64,44 puan (yüzde 0,91) artışla 7.130,70 puana yükseldi.

Kaynak: AA

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