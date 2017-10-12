Altın fiyatları 2 haftanın zirvesinde

12 Ekim 2017

Altın fiyatları Fed'in eylül ayı toplantı tutanaklarının düşük enflasyona ilişkin endişeler olduğunu göstermesinin ardından doların düşük seyir izlemesiyle iki haftanın zirvesine yükseldi.

Spot altının ons fiyatı 1,295.45 dolar ile 27 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 artışla 1,294.20 dolara yükseldi.

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.6 artışla 1,296.50 dolara yükseldi.

Altının gramı güne yatay başladı

Yurt içinde ise dün, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 151,5 liradan kapandı.

Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 151,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.012 liradan satılıyor.

Fed'de fikir ayrılıkları arttı

Dolar, Fed tutanaklarının bazı yetkililerin düşük enflasyonun devam etmesi konusunda hala endişeli olduğunu göstermesinin ardından para birimleri sepeti karşısında iki haftanın dip seviyesine geriledi.

Dolar endeksi 92.827 ile 26 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 düşüşle 92.854'de bulunuyor.

Fed tutanakları birçok yetkilinin bu yıl yeni bir faiz artışının "gerekli olabileceğini" düşündüğünü ancak birkaçının para politikasında ek bir sıkılaştırmanın ilerleyen aylardaki enflasyon verisine bağlı olacağını belirtti.

Fed tutanaklarında "Çoğu katılımcı, bu yılki düşük enflasyonun gelişmelerin etkisinin daha kalıcı olabileceğini yansıtacağına dair endişelerini dile getirdi. Aynı zamanda, enflasyondaki eğilimleri değerlendirirken destekleyici para politikasını kaldırmak için sabırlı olmak gerektiğine dikkat çekildi" denildi.

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