Artan tahvil faizleri borsaları negatife çevirdi

25 Nisan 2018

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri, dün psikolojik seviye olarak nitelendirilen yüzde 3'ü aşmasının ardından bugün de yukarı yönlü çıkışını sürdürdü ve yüzde 3,0094 ile Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle dün yeni konut satışları ve Conference Board Tüketici Güven Endeksi verilerinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın New York borsasında yüzde 1'in üzerinde kayıplar yaşandı. Özellikle teknoloji şirketlerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,74, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,70 ve Standard & Poor's Endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Dolar endeksi ise dün 91 kritik direncini test etmesinin ardından bugün 90,9 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de enflasyonun hızlanacağı, hükümetin daha fazla borçlanacağı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) borçlanma maliyetlerini artıracağı beklentileriyle tahvil faizlerinde yükselişin sürdüğüne işaret etti. Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlamamasının bundan sonraki seyir açısından önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa tarafında, perşembe günü kararları açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 azalırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dünkü yükselişinin ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,22 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, veri akışının zayıf olduğu günde Avrupa piyasalarında sakin seyrin sürebileceğini, hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini kaydetti.

Asya piyasaları

Asya borsalarında da, yükselen tahvil faizlerinin yarattığı satış baskısı ile negatif bir seyir izlendi.

Japonya'da sanayi aktivite endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,3 düşüşle 22.215,32 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 109,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün yüzde 2'ye yakın yükseliş kaydetmesinin ardından bugün düşüşe geçti ve kapanışa doğru yüzde 0,4 kayıpla 3.116,52 puana geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 0,9 azalarak günü 2.443,64 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 34.529,45 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 gerilemeyle 30.311,83 puanda seyrediyor.