Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, Fransa dışında günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 azalışla 385,12 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 azalarak 12.766,55 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 düşerek 7.681,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,89 değer kaybederek 21.355,98 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 gerileyerek 9.746,30 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,03 yükselişle 5.450,22 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,25'lik düşüşle 1,1767 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA