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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa'da yatırımcı güveninde artış görülmesinin etkisiyle borsalar günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı. 

Avrupa'da yatırımcı güveninde artış görülmesinin etkisiyle Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 değer kazanarak 380,62 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 değer kazanarak 5.281,58 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 artarak 12.451,96 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 7.294,70 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,34 artarak 22.797,88 seviyesine yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 20.18 itibarıyla yüzde 0,58'lik yükselişle 1,2432 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

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