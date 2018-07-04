Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 380,05 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 5.320,50 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,00 yükselerek 9.757,50 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 7.573,09 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 azalarak 12.317,61 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 düşerek 21.686,61 puana indi.
Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.28 itibarıyla yüzde 0,03'lük artışla 1,1659 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA