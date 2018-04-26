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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü kazançla tamamlandı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,94 artışla 383,75 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 artarak 12.500,47 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 kazançla 7.421,43 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 yükselişle 5.453,58 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 24.039,63 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,45'lik kazançla 9.902,30 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,33'lük azalışla 1,2122 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

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