Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, OPEC toplantısında petrol üretiminin artırılması konusunda uzlaşmaya varılmasından sonra günü yükselişle kapattı.
OPEC toplantısında petrol üretiminin artırılması konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 artarak 385,01 puan oldu.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 22.888,47 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,54 primle 12.579,72 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67’lik artışla 7.682,27 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,34 yükselişle 5.387,38 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1,1637 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA