Avrupa'da borsalar haftaya pozitif başladı
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde alıcılı. Analistler, cuma günkü düşüşün ardından bugün 1,24'ün hemen üzerinde dengelenen euro/dolar paritesinin seyrinin izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 381,45 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,13 yükselişle 7.304,01 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 kazançla 12.491,56 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 5.296,44 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 primle 22.825,87 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 artışla 9.867,20 puanda seyrediyor.
Analistler, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve İngiltere'de Bexit sürecinin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.
Analistler, cuma günkü düşüşün ardından bugün 1,24'ün hemen üzerinde dengelenen euro/dolar paritesinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA