ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Beymen Mağazacılık halka arz ediliyor

Beymen Mağazacılık'ın 156 milyon TL olan mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandı.

Beymen Mağazacılık halka arz ediliyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Boyner Perakende, Beymen Mağazacılık'ın yüzde 49'a kadar olan kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuz tarafından şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve kârlı büyümeye destek olacak bir bilanço yapısının kurulması amacıyla yüzde 100 oranında paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık AŞ'nin 156.225.000,00 Türk Lirası olan mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için, piyasa koşulları çerçevesinde çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir"

Aksa Doğalgaz halka açılacakAksa Doğalgaz halka açılacak

SPK anketine göre halka arzlarda artış bekleniyorSPK anketine göre halka arzlarda artış bekleniyor

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.