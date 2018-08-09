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Birol Küle, SPK üyeliğine atandı

SPK'da boş bulunan üyelik koltuğuna Birol Küle atandı.

Birol Küle, SPK üyeliğine atandı
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Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe Birol Küle atandı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Küle, 2010-2012 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) çalıştı. Küle, TMSF'de Ticari ve İktisadi Bütünlükler İhale Komisyonu Başkanlığı, kurum tarafından yönetimi ve denetimi devralınmış 52 adet şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tahsilat Daire Başkanlığı yapmıştı. Küle 2012'den bu yana Kurul üyeliği görevinde bulunuyor.

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