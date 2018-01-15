BIST 100 negatif ayrıştı
Uluslararası piyasalardan negatif ayrışan BIST 100 endeksi 358,35 puan azalışla açıldı. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 düşüşle 114.286,27 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 358,35 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,39 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile ulaştırma oldu.
Cuma günü uluslararası borsalardan negatif ayrışan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 azalışla 114.644,62 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bu hafta, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
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Kaynak: AA