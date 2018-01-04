"BIST 100'de 118.300 seviyesi önemli direnç"

04 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,97 değer kazancıyla 117.174,37 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.122,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,69 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile iletişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla 117.258,87 puana kadar çıktı ve 117.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 118.300 seviyesinin önemli direnç, 115.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Halkbank hisseleri yüzde 3 yükseldi

Kaynak: AA