Bitcoin en büyük düşüşünü yaşadı

22 Aralık 2017

Muhammed KAFADAR - dunya.com

Bitcoin'de fiyat yükseldikçe yaşanan dalgalanmaların süresi ve büyüklüğü de artıyor.

ABD, 1 Aralık'ta Bitcoin vadelilerine işlem izni verdiğinde 10 bin dolar seviyesinde olan fiyat, 18 Aralık'ta 19.532 dolara kadar tırmanarak rekor kırdı.

Bu takvim içinde Bitcoin'in spot fiyatında yükseliş eğilimi iki kez terse döndü. İlki 7-8 Aralık arasında bir gün sürdü. Bitcoin 16 bin civarından 13 bin dolara geriledi. İkincisi ise 11-13 Aralık arasında iki gün sürdü ve fiyat 17.500 dolardan 16.500 seviyesine gevşedi.

Psikolojik sınırın altına indi

Fakat Bitcoin'de bu hafta yaşanmakta olan düşüş daha uzun süreli ve büyük oldu.

Bitcoin fiyatı 18 Aralık'ta 19.532 dolar ile rekor kırdıktan sonra aşağı yönlü hareketlendi, bugün düşüşün dördüncü günü. Bitcoin fiyatı gün içinde en yüksek 16.820 ve en düşük 10.700 doları gördü. Rekor seviyeyle kıyaslayınca düşüş 8.800 doları aştı.

2009'da doğan sanal para 8.800 dolar seviyesini ilk kez sekiz yıl sonra 2017 Kasım ayı sonlarına doğru geçmişti. Aynı seviyede değer kaybı sadece dört günde yaşandı. Bugünkü düşüş ise 6 bin dolardan büyük oldu.

Bitcoin fiyatı sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla saat 20:00'da 12.490 dolara çıktı ve psikolojik sınır olarak gösterilen 12 binin üzerine geldi.

Algı bozuldu mu?

Bitcoin'de yaşanan hızlı değer kaybının arkasında tıpkı çıkışında olduğu gibi "algı" yatıyor. Son günlerde pek çok ülkenin merkez bankası başkanları ve ilgili bakanları kripto para Bitcoin için "balon" uyarısı yaptı. Uzmanlara göre değer kaybının en önemli nedenleri arasında bu olumsuz yorumlar yatıyor.

Fransa MB Başkanı, "Bitcoin asla bir para birimi değildir. Değerinin hiçbir ekonomik dayanağı yok" yorumunda bulunurken, Danimarka MB Başkanı, "Bitcoin'den uzak durun, bu ölümcül" diye konuştu.

Türkiye'de ise; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bitcoin bugün çılgınlık haline geldi. Bu global bir saadet zinciridir, alt zemini yoktur" ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durulmalı" yorumunda bulundular.

Art arda gelen bu açıklamalar ve geçtiğimiz günlerde Güney Kore'nin en büyük sanal para borsasının hacklenmesine bir bütün halinde bakıldığında yatırımcının "acaba?" diye sormuş olması bu son düşüşteki hacmi artırmış olabilir.

Diğer taraftan; ABD'de vadeli işlemlere başlanmasının yanı sıra, pek çok banka Bitcoin için danışmanlık hizmeti vermeye başlayacaklarını duyurdu ve iyimser tahminler de yok değil.

Borsalar işlemlere kapanır mı?

Ancak uzmanlar, aşağı yönlü bu denli büyük hareketlerin satış çılgınlığı başlatabileceği uyarısında bulunuyor. Bu arada bir diğer tehlike aşırı düşüş sonrası Bitcoin işlemlerinin yapıldığı borsaların alım-satıma kapanmaları ihtimali. Böyle bir durumda yatırımcıların yasal hakları bulunmuyor.

Rekor serisi Bitcoin için risk