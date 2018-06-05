Borsa 100.000'in altında açıldı

05 Haziran 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 99.600,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 350,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazancıyla 99.600,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlarla 100.510,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 99.249,80 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde 7 Haziran Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kadar piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade ederek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 seviyesinin güçlü destek konumunda olduğunu belirten analistler, 103.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA