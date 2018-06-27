Borsa, 95.000 sınırını aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 artışla 95.282,72 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 874,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,94 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişler ve Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri ile bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.