Borsa günü düşüşle tamamladı

19 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,46 azalışla 115.147,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.708,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi de yüzde 1,66 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günü değer kaybıyla tamamlarken, en fazla gerileyen yüzde 3,91 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini test ettikten sonra güçlenen satışlarla düşüşe geçerek günü 115.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, Suriye sınırındaki gelişmelerin ve akşam saatlerinde yayımlanması beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa ve Japonya merkez bankaları faiz kararları ile İngiltere ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA