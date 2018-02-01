Borsa günü düşüşle tamamladı

01 Şubat 2018

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 484,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 3,46 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne pozitif başlayan ve yurt içinde açıklanan ocak ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentileri aşan yükselişinden bulduğu destekle 120.893,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçti.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 ve 118.300 seviyelerinin destek, 121.500 puanın direnç konumuna geldiğini belirtti.

Kaynak: AA