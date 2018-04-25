Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 107.401,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.657,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 2,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 15,58 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 6,41 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 110.520,51 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalardaki satışların negatif etkisiyle 106.760,70 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıpların bir kısmı telafi eden BIST 100 endeksi günü 107.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13,75'e yükseltmesinin hem kur hem de uzun vadeli faizler açısından olumlu olduğunu belirtti.

Özellikle dolar endeksinin 91,0 seviyesinini üzerine yerleşmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının pay piyasalarında satışları artırdığını ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, Merkez Bankasının faiz kararının arından dolar/TL'nin 4,0338'e kadar gerilediğini ancak küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısındaki değer kazanmasının etkisiyle 4,11'e yükseldiğini anımsattı.

Doların gelişen ülke para birimleri karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kazandığına dikkati çeken analistler, Merkez Bankasının faiz adımıyla TL'deki kaybın yüzde 0,10 ile sınırlı kaldığını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 puanın destek, 110.000 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.