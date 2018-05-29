Borsa günü düşüşle tamamladı

29 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 105.113,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.411,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile orman kağıt basım en çok gerileyen ise yüzde 16,04 ile finans kiralama, faktoring oldu.

İtalya'daki siyasi belirsizlikle birlikte Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 104.286,93 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, 105.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında da ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA