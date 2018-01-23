Borsa günü rekorlarla tamamladı

23 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 118.955,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla kapanış rekoru olan 118.400,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.164,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,21 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile metal ana sanayi oldu.

Güne pozitif başlayan ve genele yayılan alışların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 118.955,83 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 118.400,06 puana taşıdı.

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin tedirginliklerin azalmasının etkisiyle yurt içi piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi. BIST 100 endeksinin dünkü hızlı yükseliş eğilimini devam ettirdiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında halen göreceli olarak halen ucuz olduğunu kaydetti.

Analistler, dolar bazlı tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunan BIST 100 endeksinin bugün cari kurla 31.306 puandan kapandığına dikkati çekerek, küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Kaynak: AA