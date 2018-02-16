Borsa günü yükselişle tamamladı

16 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 116.510,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 285,37 puan artarken toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşler ve "ABD ile normalleşme" söylemlerinin etkisiyle 117.517,62 puana kadar çıktı ve 116.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamalar piyasaları pozitif etkiledi.

Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerin kritik aşamada olduğunu belirterek, "Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşamdan bu yana ortaya koyduğumuz iradeyle ilişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir anlayışa vardık." ifadelerini kullanırken, Tillerson "Türkiye ve ABD arasındaki ilişki, son derece derin ve önemli bir ilişki" dedi.

Açıklamaların ardından dolar/TL 3,75'in altına gerilerken, tahvil faizleri de düşüş eğiliminde hareket etti.

Analistler, gelecek hafta Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin yurt içi piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, ayrıca açıklanacak şirket bilançolarının da hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini ifade etti.

Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA