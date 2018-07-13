Borsa günü yükselişle tamamladı

13 Temmuz 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 89.897,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 326,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,63 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 1,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 2,71 ile madencilik oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif seyir ve 3 günlük sert düşüşün ardından tepki yükselişiyle güne başlayan BIST 100 endeksi, 91.000 puanı test etmesinin ardından 89.500-90.000 bandında dengelendi.

Analistler, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratigs'in Türkiye değerlendirmesi ve gelecek hafta sanayi üretimi verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında, gelecek hafta ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek, 91.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA