Borsa kısmi düşüşle açıldı

03 Ağustos 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 59,87 puan ve yüzde 0,06 azalışla 94.483,40 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile tekstil, deri oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,74 değer kaybıyla 94.543,27 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.900 ve 91.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, tepki yükselişlerinde ise 95.500'ün aşılıp aşılamayacağının, hareketin gücü açısından önemli olacağını söyledi.

Kaynak: AA