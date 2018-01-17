Borsa pozitif ayrıştı, TL değer kaybetti

17 Ocak 2018

Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, küresel piyasalarda görülen negatif seyre rağmen pozitif ayrıştı.

Günün ilk yarısını 113.600 seviyesinde geride bırakan endeks, özellikle öğleden sonra artan alımlarla 117.000 seviyesine yöneldi ve 3 Ocak 2018’de gördüğü tarihi zirve olan 118.395 seviyesine yaklaştı.

Endeks, günü yüzde 1,90 artışla 116.592 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da yaşanan bu yükselişe net olarak bir anlam yükleyemeyen analistler, gelişen ülkelere olan para girişi ve teknik seviyelerden algoritmaların devreye girmesi sonrası hisse tarafına ilginin artmış olabileceğini düşünüyor. Bundan sonraki dönemde 117.500 direnci endeksin yükselişi açısından kritik önem taşıyor.

Kurda yukarı yönlü seyir devam ediyor

Küresel piyasalarda, dolar endeksinin 90.75 çevresinde ve yükselme eğilimi içerisinde olması, gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı yarattı. Zaten jeopolitik gelişmeler nedeniyle negatif ayrışan Türk Lirası, bu gelişmenin de etkisiyle dün yeniden 3.83 seviyesinin üzerini test etti. Euro da 4.68'in üzerini gördü.

Dolar/TL, kuru piyasaların kapanış saatlerinde 3,8150 seviyesinde yer alırken, euro/TL 4.6640'tan işlem gördü.

Kur tarafında fiyatlamalara etki eden unsurlar olarak yine yurt içinde artış gösteren sistematik riskleri sayan analistler, dolar/TL'nin teknik olarak kritik aralıktaki hareketini sürdürdüğünü belirtiyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 3.76-3.84 seviyeleri kurun gelecek günlerdeki seyri açısından yakından izleniyor.

Tahvillerde sınırlı yükseliş sürdü

Borçlanma araçlarına baktığımız zaman, tahvil-bono piyasasında sınırlı yükseliş dün de devam etti. 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi 8 baz puan yükselişle yüzde 12.14 seviyesine yükseldi. Öte yandan gösterge iki yıllık tahvilde ise herhangi bir değişim yaşanmadı. İki yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 13.53’te kaldı.

Gözler TCMB ve Fitch'te

Hafta başından bu yana negatif ayrışan Türk Lirası varlıklarında gözler perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı ve cuma günü açıklanacak Fitch'in Türkiye'nin kredi notu kararına çevrildi.

Her iki kararda da herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak yine de piyasalar üzerinde bir miktar belirsizlik yarattığı ifade ediliyor.

Öte yandan Afrin operasyonuyla ilgili gelişmelerde Türkiye-ABD arasındaki ilişkinin ne yönde şekilleneceğinin belirsizliği iç piyasayı rahatsız eden unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.