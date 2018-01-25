Borsa psikolojik direnç seviyesine yakın

25 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 yükselişle 119.677,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 28,68 puan ve yüzde 0,02 artarak 119.677,05 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Dün, Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.672,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 119.648,37 puana taşıdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 120.000 puanın psikolojik direnç, 117.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA