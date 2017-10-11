Borsa satıcılı açıldı
Piyasada ABD ile gerilen ilişkilerin baskısı sürüyor.
Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, dün gerçekleştirdiği tepki alımlarından sonra yeni güne satıcılı bir başlangıç yaptı.
BİST 100 endeksi, 248 puan kayıpla 103.145 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,24 oranında değer kaybetti.
Açılışta BIST 100 endeksi 248,76 puan gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Dün, önceki günkü sert düşüşün ardından etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselen BIST 100 endeksi dünü yüzde 2,07 değer kazancıyla 103.394 puandan tamamlamıştı.
Analistler, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından yetkililerden gelen açıklamalarla piyasalardaki dalgalanmanın devam ettiğini belirtiyor.
Bugün ABD'de açık iş sayısı verisi ile saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek, 103.400 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.
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