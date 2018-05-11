Borsa yatay seyretti

11 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 102.608,38 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 227,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın direnç, 98.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.