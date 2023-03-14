Asya borsalarında 'bankacılık' endişesi
Asya borsaları, ABD'deki bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izledi.
Analistler, küresel ölçekte artan risk algısıyla tahvil talebinin güçlenmeyi sürdürdüğünü ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin arttığını kaydetti.
Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,25'e gerilerken, pay piyasalarındaki satışlar derinleşti.
Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığını bildirdi. Analistler, iki ülke arasında son dönemdeki gerilim dikkate alındığında söz konusu ziyaretin piyasalarda olumlu karşılandığını dile getirdi.
Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 azalışla 2.348 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 3.245 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 değer kaybıyla 27.222 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 133,9'dan işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 57.787 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 azalışla 19.215 puanda seyrediyor.