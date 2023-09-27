Avrupa borsaları güne karışık seyirle başlad

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen altında 447,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 15.243 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay bir seyirle 7.625 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 9.400 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.098 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28.139 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinde

Düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0560'ı test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün zayıf gelen ABD verilerinin ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artırmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann, Banka'nın politika faizini zirveye çıkarıp çıkarmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirterek, enflasyonun devam etmesi halinde yeni faiz artışlarının gözardı edilemeyeceğini söyledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde sıfırdan yüzde 0,3'e yükselttiğini, gelecek yıl için ise yüzde 0,8'den 0,5'e çektiğini duyurdu. Açıklamada, ülkede yüksek enflasyon ve artan faizler nedeniyle oluşan ekonomik durgunluğun gelecek yıl da etkisini göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanan Gfk tüketici güven endeksinin ekimde -26,5 olduğunu anımsatarak, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.