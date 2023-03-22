Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.514 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.090 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 9.025 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 26.460 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0770 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü vurguladı.

Öte yandan Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel bugün bir gazeteye verdiği demeçte Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadelede inatçı olması gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre ise, İngiltere'de enflasyon şubatta yıllık yüzde 10,4 ile beklentileri aştı.