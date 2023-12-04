Batı Ege GYO halka arz oldu

Ortak satışı olmaksızın tamamı sermaye artışı ile gerçekleştirilen halka arz ile Batı Ege GYO, halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 870.000.000 TL oldu.

Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından halka arz işleminin sonucuna ilişkin olarak 4 Kasım 2023 tarihinde KAP’ta gerçekleştirilen açıklamada halka arz edilen payların %10’unun Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara satıldığı belirtildi. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep geldi.

"Gerçekleştirdiğimiz halka arzın başarısı şirketimize olan güvenin göstergesi"

Başarılı geçen halka arz sürecini değerlendiren Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, ülkemize, ekonomimize ve şirketimize duyulan güveni ifade etmektedir” dedi.

Batı Ege GYO’nun başarılı performansını katlayarak sürdürmeyi hedeflediklerini paylaşan Çelik, “Halka arz ile birlikte Batı Ege GYO’nun öz sermayesini daha da güçlendirdik. Portföyümüzde yer alan arsalarda projeler geliştirecek ve yeni yatırımlarımıza yoğunlaşacağız, ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ederiz.”

Şirketin paylarının BEGYO işlem kodu ile 8 Aralık Cuma günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.