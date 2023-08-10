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Baydöner halka arzı ne zaman? Talep toplaması kaç gün sürecek? Baydöner lot fiyatı nedir?

Baydöner halka arzı ne zaman? Talep toplaması kaç gün sürecek? Baydöner lot fiyatı nedir? Borsa işlem kodu nedir? Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı? İşte detayları...

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Baydöner halka arzı ne zaman? Talep toplaması kaç gün sürecek? Baydöner lot fiyatı nedir?Borsa işlem kodu nedir? Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı?  İşte detayları...

Baydöner halka arz fiyatı nedir?

Baydöner hissesi 21 TL’den halka arz olacak.

Baydöner halka arzı ne zaman başlayacak?

Baydöner’in halka arz tarihinin 14-15-16 Ağustos 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.

Baydöner'in borsa kodu nedir?

Baydöner hissesinin sembolü “BYDNR” olacak

Baydöner'in halka açıklık oranı nedir?

Baydöner’in halka arz açıklık oranı 21,43%’dür. Toplamda 18 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Baydöner eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?

Yurtiçi bireysel yatırımcı: 1.000 lot ve altı

Yurtiçi Yüksek Başvurulu yatırımcı: 1.0001 lot ve üstü

 

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