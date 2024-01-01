Borsa bir haftada 800 bin yatırımcısını kaybetti

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 29 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 833 bin 119 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 486 bin 149'dan 7 milyon 653 bin 30'a indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise, 10,13 trilyon TL'den 10,03 trilyon TL'ye geriledi.