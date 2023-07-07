Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,34 puan ve yüzde 0,02 azalışla güne 6.139,81 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalış, holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89'la finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,23 ile madencilik oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 artışla günü 6.141,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.207,85 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.