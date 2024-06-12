  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa
  3. Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.062,81 puandan başladı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,43 puan ve yüzde 0,11 artarak 10.062,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makina olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile bilişim oldu.

Yabancı yatırımcı borsaya ne zaman gelecek?Yabancı yatırımcı borsaya ne zaman gelecek?Borsa

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 10.051,37 puandan tamamladı. Böylece endeks, üst üste 5 günlük düşüş serisine son verdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Uzman yorumu: FED bu yıl iki kez faiz indirimi yapabilirUzman yorumu: FED bu yıl iki kez faiz indirimi yapabilirDünya

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırdığını aktaran analistler, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

Gözler yayınlayacağı 'nokta grafiği'nde: Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandıGözler yayınlayacağı 'nokta grafiği'nde: Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandıEkonomi

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını vurguladı.

BİST'te hissesi olanlar dikkat: Bugün son gün... (Borsa bayram tatiline ne zaman girecek?)BİST'te hissesi olanlar dikkat: Bugün son gün... (Borsa bayram tatiline ne zaman girecek?)Ekonomi

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıBorsa