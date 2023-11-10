Borsa günün ilk yarısında 7.806,44 puana indi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,03 puan azalışla 7.806,44 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,57 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile sigorta oldu.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığının sorgulanmaya devam edildiğini belirten analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığın güçlü kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.