Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,25 puan değer kazandı.

Dün 6.368,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,17 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 6.415,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.353,91, en yüksek ise 6.435,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 1,94 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Astor Enerji ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.956 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3110 ve dolar/yen paritesi 138,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,1970 liradan, avro 29,4100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.956 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yyüzde 0,4 azalışla 81,1 dolardan işlem görüyor.