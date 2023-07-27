Borsa İstanbul’da gong Kaleseramik için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, Kale Grubu’nun lokomotif şirketi ve Türkiye’nin ilk seramik fabrikası Kaleseramik için çaldı. Halka arz programı kapsamında şirketin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut çıkarılmış sermayesi 514.778.660 TL’ye çıkarıldı ve artırılmış miktar olan 109.390.465 TL nominal değerli payları ise, 25 TL sabit fiyat yöntemi ile halka arz edildi. Halka arz ile birlikte Kaleseramik’in çıkarılmış sermayesinin %21,25’lik kısmı halka arz edilirken, halk arz net büyüklüğü ise toplamda 2 milyar 735 milyon TL oldu. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen başarılı talep toplama sürecinde, şirketin satışa çıkarılan 109.390.465 TL nominal değerli payları için 2.002.245 yatırımcıdan talep geldi.

Kaleseramik’in halka arz programının son aşaması olan gong töreni ise, güzel bir tesadüf ile Kale Grubu’nun 66. Kuruluş Yıldönümü ve Seramik Bayramı’nın kutlandığı 27 Temmuz günü, Borsa İstanbul’da düzenlendi. Törende; kurumsal film gösterimin ardından geri sayım başladı ve kürsüde vurulan gong ile birlikte Kaleseramik, #KLSER kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

“Yeni yatırımlara dönüşerek, üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına katkı sağlayacak“

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende şunları söyledi:

“Kaleseramik’in bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Kaleseramik’in işlem görmeye başladığı bugünün, aynı zamanda Kaleseramik’in kuruluş yıldönümü olması nedeniyle şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar şirkete emeği geçen herkesi, başta Rahmetli İbrahim Bodur Bey olmak üzere hayırla yad ediyorum. Kaleseramik, ülkemizin önemli sanayi şirketlerindendir. Sektörünün kurucusu, pazarının lideri, dünyanın önde gelen seramik üreticilerindendir.

Şirket yaklaşık 2,7 milyar TL tutarındaki halka arz geliriyle ve 2 milyona yakın yatırımcıya ulaşarak çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu halka arzdan elde edilen gelir, yeni yatırımlara dönüşerek, üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemizin böyle köklü sanayi şirketlerini Borsamızda görmek bizi gururlandırmakta ve ülkemizin tüm sanayi şirketlerine güzel bir örnek oluşturmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha, şirketlerimizi büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı, sermaye piyasaları yoluyla sağlamak üzere Borsamıza davet ediyorum. Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Kaleseramik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum”.

“2023 yılında 1 milyar 282 milyon TL’lik yurt içi yatırım planlıyoruz”

“Kaleseramik olarak, bu çok özel bir günde yeni bir başlangıcın ilk adımını atıyoruz. Bugün, Grubumuzun 66. Kuruluş Yıldönümü ve aynı zamanda Seramik Bayramı olarak kutladığımız bir gün. Böylesine anlamlı bir günde bu özel yolculuğa başlıyor olmak, bizler için gurur ve mutluluğu da kapsayan çok özel bir duyguyu ifade ediyor. Bu nedenle öncelikle bize halka arz büyüklüğümüzün çok ötesinde teveccüh gösteren yatırımcılarımız başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına başlayan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş ise, şöyle devam etti:

“Seramik sektörünün öncü şirketi Kaleseramik olarak, 66 yıllık istikrarlı gelişimimize aralıksız devam ettik ve son üç yılda yaklaşık dört kat artan bir performans sergiledik. Bu başarımızda ivme yaratan en önemli faktörlerden biri ise hiç şüphesiz, gerçekleştirdiğimiz geleceğe dönük yatırımlardır ve halen devam ediyoruz.

Bugün ise, bu başarıyı daha ileri taşımak, küresel seramik pazarındaki etkin oyuncu kimliğimizi daha da güçlendirmek adına şirketimizi halka açıyoruz. Yeni hissedarlarımızla, güzel ve güçlü hedeflere, daha büyük nice başarılara doğru önemli bir adım atıyoruz. Şirketimize, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”