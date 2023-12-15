Borsa İstanbul’da gong Mega Metal için çaldı

Mega Metal, bugün gerçekleşen gong töreni ile borsada işlem görmeye başladı. Bireysel yatırımcının 1.8, yurt içi kurumsal yatırımcının ise 8.8 kat taleple ilgi gösterdiği Mega Metal halka arzı Borsa İstanbul’da “MEGMT” kodu ve 28.30 TL hisse fiyatıyla işleme girdi.

Mega Metal hisse paylarının işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, konsorsiyum lideri A1 Capital Genel Müdürü Serkan Esenpak ve Mega Metal çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gong töreninde bir konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Üretimini, Kayseri’den sadece ülkemize değil, tüm dünyaya ulaştıran Mega Metal, sektörünün önemli bir temsilcisi ve ülkemizin 500 büyük sanayi kuruluşundan biridir. Bu güçlü yapısını, halka arzdan gelen yaklaşık 4 milyon yeni ortakla daha da güçlü hale getirmiş ve bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak hedeflerini gerçekleştirme noktasında önemli bir adım atmıştır. Böylece öz sermayesini güçlendiren ve halka arz geliri ile yatırımlarını gerçekleştirecek olan Mega Metal’e büyüme yolculuğunda başarılar diliyorum. Bu halka arzda emeği geçen şirketimizin yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mega Metal’in Borsamızda işlem görmeye başlamasının sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Halka arz büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin TL’ye ulaştı

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut törende yaptığı konuşmasında, büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin TL’ye ulaşan başarılı bir halka arz süreci sonunda bugün Borsa İstanbul ailesine katılarak borsada işlem görmeye başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Bireysel ve kurumsal olmak üzere 3 milyon 987 bin 76 yeni paydaşımızın desteğiyle üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diyen Turgut, sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz, şirketimizin küresel pazardaki rekabet gücünü daha ileri bir noktaya taşıyarak hem Türkiye hem de yurt dışında planladığımız yeni yatırımlarımızı hayata geçirmek. İlk adımı attığımız bu yolculuğun hepimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.”