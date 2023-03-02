Borsa İstanbul'da ilk yarıda düşüş

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,57 puan değer kaybetti.

Dün 5.322,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,43 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5.319,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.292,18, en yüksek ise 5.352,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,57 ve teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükseldi, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, , Ereğli Demir Çelik, Tofaş, İskenderun Demir Çelik, ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.832,1 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,33, bileşik getirisi yüzde 10,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,1970 ve dolar/yen paritesi 136,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8840 liradan, avro 20,0720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.832,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 84,6 dolardan işlem görüyor.