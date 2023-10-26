TCMB, politika faizinde piyasa beklentileri dahilinde 500 baz puan artırıma giderek; faizi yüzde 30’dan yüzde 35’e çekti. Karar sonrası Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı. BIST 100 endeksi, ilk tepki olarak 7591 puandan 7641 puana kadar çıktı ve böylelikle gün içi zirvesini gördü.

Yüzde 1,23 artışla 7516 puandan güne başlayan endeks, gün içinde 7384 - 7641 bant aralığında işlem görüyor. BIST 100 endeksi, saat 14.05 itibarıyla yüzde 2,72 artışla 7624 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 2,50 ve yüzde 2,38 primle hareket ediyor.