Borsada yatırımcı sayısı artıyor

Borsada yatırımcı sayısı yeni halka arzların da önemli katkısıyla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre Borsada yatırımcı sayısı 31 Ağustos itibarıyla 6 milyon 257 bin 415 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayımlanan verilere göre 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 627 bin olurken, 1 ayda borsaya giren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 1 milyon 158 bin 333 kişi oldu.