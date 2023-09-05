Borsada yatırımcı sayısı artıyor
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyon 257 bin 415 kişiyle rekor tazeledi. 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 627 bin olurken, bir aylık artış 1 milyon 158 bin oldu.
Haber Merkezi
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Borsada yatırımcı sayısı yeni halka arzların da önemli katkısıyla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre Borsada yatırımcı sayısı 31 Ağustos itibarıyla 6 milyon 257 bin 415 seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayımlanan verilere göre 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 627 bin olurken, 1 ayda borsaya giren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 1 milyon 158 bin 333 kişi oldu.
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