Çates Elektrik halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Çates Elektrik halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Çates Elektrik halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) Talep toplama tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak belirlendi.

Çates Elektrik halka arz fiyatı nedir?

Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılacak olup Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Çates Elektrik kaç lot verir?

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, toplamda 33,050,000 adet lot dağıtacak.

Çates Elektrik olası lot dağıtım tablosu

- 1.8 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

- 2.1 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

- 2.5 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

- 2.9 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

- 3.3 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

- 3.6 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

- 4.1 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

- 4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

- 4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

Çates Elektrik halka arz hangi bankalarda var?

- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Acar Menkul Değerler A.Ş.

- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

-Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Bank A.Ş.

- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- DenizBank A.Ş.

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Global Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ing Bank A.Ş.

- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye İş Bankası A.Ş.

- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

- PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

- Piramit Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Qnb Finansbank A.Ş.

- Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şekerbank T.A.Ş.

- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Odea Bank A.Ş.

- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıflar Bankası T.A.O.

- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- Pay Menkul Değerler A.Ş.

- Prim Menkul Değerler A.Ş.