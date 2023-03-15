DESA, BIST Yıldız Pazar’da işlem görecek

2004 yılından bu yana borsaya kote deri ve deri mamulleri üreticisi DESA, 3 Nisan 2023 itibarıyla BIST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.



Desa tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kurulduğu 1972 yılından bu yana Türkiye’nin lider deri ve deri mamulleri üreticisi olarak faaliyetlerini sürdüren DESA, işlem hacmi ve piyasa değerinin yükselmesi, güçlü finansal yapısıyla karlılığını koruması doğrultusunda işlem gördüğü Ana Pazar’dan Yıldız Pazar’a geçecek.

Borsa İstanbul tarafından önümüzdeki dönemde payların işlem göreceği pazarların belirlenmesine ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda DESA, 3 Nisan 2023 itibarıyla BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek.

2004 yılı mayıs ayından itibaren halka açık bir şirket olarak Borsa İstanbul’da işlem gören DESA’nın 31.12.2022 itibarıyla piyasa değeri 2,9 Milyar TL’ye ulaşırken, hisselerindeki 2022 yılında ortalama işlem hacmi 9,5 Milyon TL olarak gerçekleşti."